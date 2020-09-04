مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير خلال أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:11 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير خلال أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر أغسطس 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات من بينها الآتى: فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية: تأمين إزالة (248) حالة تعدى متنوعة. إلغاء تخصيص وسحب (21) وحدة. غلق وتشميع (285) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص. إيقاف (520) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص. ضبط (324) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص. ضبط (434) مخالفات مبانى. Advertisements إزالة ورفع (468) مخالفة فورية. ضبط (66) مخالفة مرورية متنوعة. ضبط (39) واقعة فض أختام. تأمين إزالة ورفع (435) مخالفة إشغالات متنوعة. ضبط (212) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى. فى مجال الأمن العام:ضبط (69 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات – 31 قضية سرقة مواد محجرية). فى مجال ضبط القضايا البيئية: ضبط (110) مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام. فى مجال ضبط الباعة الجائلين: ضبط (66) بائع جائل، وشهادة صحية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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