شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 13 طن أغذية مخالفة في حملة تفتيشية بالصالحية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، حملة على المنشآت الغذائية بالمدينة، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١١ طن أغذية عبارة عن فراولة، وبسلة مجمدة، وذلك لكتابة تاريخ الصلاحية بحبر يسهل محوه، بشركة تعبئة وتجميد أغذية، كما تم إعدام ٢ طن، و١٠٠ كيلو جرام فراولة وخضروات مجمدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٢ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.