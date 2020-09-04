شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 17 قرار إزالة بمنطقة البطراوي بحي الجناين بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي الجناين بالسويس، برئاسة عالية فريد، بحملة لتنفيذ ١٧ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، علي مساحة ٣١٩٠ متر بمنطقة البطراوي بحي الجناين. كما شارك أيضا قوة من قسم شرطة الجناين ومساعد رئيس الحي والإدارات الهندسية والاشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس، بتنفيذ القانون والحفاظ علي أملاك الدولة والمتابعة المستمرة للواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة من خلال الموجة ١٦ لازالة التعديات والاشغالات علي أملاك الدولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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