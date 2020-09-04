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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إزالة 91 تعديًا على أملاك الدولة والبناء المخالف بـ4 مراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن قيام الوحدات المحلية لمراكز بدر وإدكو وكوم حمادة والدلنجات بتنفيذ 91 قرار إزالة، لتعديات على مساحة 35 ألف مترًا مربعًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وحالات البناء المخالف.
وقامت الوحدة المحلية لمركز بدر بإزالة 60 تعديًا على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة 28 ألفًا و650 مترًا مربعًا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو 16 قرارًا لإزالة التعديات على مساحة 2510 مترًا من أملاك الدولة، وأزالت الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة قرارين لتعديات على أرض تابعة للآثار بكوم الحصن الأثرى بقرية الطود على مساحة 2350 مترًا مربعًا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات 13 قرار إزالة على مساحة 1470 مترًا مربعًا منها 11 قرارًا بقرية طيبة وقرارين بقرية كوم زمران.
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