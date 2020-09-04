شكرا لقرائتكم خبر عن 79102 إجمالي عدد طلبات التصالح في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض المخالفات حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد «الهجان» أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين مشيراً إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين وضع اليد عليها

قال المحافظ إن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب، وبلغت إجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.