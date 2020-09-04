شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 41 الف لتر زيوت محركات مغشوشة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة أول العامرية بالإسكندرية، بالتحفظ على 41 ألف لتر من زيوت محركات السيارات مغشوشة ومحظور تداولها ضبطت داخل مصنع داخل مصنع، بمنطقة العامرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول، عن مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع زيوت محركات السيارات السابق استخدامها وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للاستخدام مما يحدث أضرار بالغة على محركات.