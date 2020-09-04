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شكرا لقرائتكم خبر عن ألاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المنيا.. ولجان الأوقاف تتابع الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص مئات ألاف في المنيا، على التوافد على المساجد لحضور خطبة وصلاة الجمعة داخل أكثر من 2500 مسجدا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية مشددة من أئمة وخطباء وعمال المساجد، بضرورة ارتداء الكمامات واصطحاب المصلي للحفاظ على صحتهم من خطر كورونا .
وواصلت لجان المتابعة بمديرية الأوقاف بالمنيا، التجول على المساجد بالمدن والقرى للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية لوباء كورونا المستجد، وإلزام المصلين باصطحاب المصلي والكمامة، خلال الصلاة للوقاية من الوباء ومنع انتشاره .
وشدد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على الالتزام بالإجراءات الوقائية ونظافة وتعقيم المساجد، وإلزام المصليين بارتداء الكمامات، واصطحاب المصلي، حفاظا على صحتهم من الأمراض الوبائية.
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