شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تتنازل عن 90٪ من المبالغ الإضافية لصالح المواطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلى نسبة ٩٠٪ من قيمة المبالغ الاضافية على الاشتراكات .
و أوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد اصل الدين.
وأضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و٥٠٪ فإذا ما تم سداد اصل الاشتراكات خلال الفترة من ١٧ اغسطس وحتي ١٥ اكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الاضافية المستحقة عليها.
وعن شريحة الاعفاءات الثانية والثالثة قال عوض أنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ اكتوبر وحتي ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الاضافية بنسبة ٧٠٪ .
أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتي ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪ كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.
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