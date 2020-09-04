شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات الدولية بجامعة بنها: الشهادات المزدوجة تفتح الآفاق الدولية أمام خريج الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مهران النجار، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، وأستاذ تربية الخضر والبيوتكنولوجى بقسم البساتين بكلية الزراعة بجامعة بنها، أنه تم الانتهاء من وضع الرؤية وخطة العمل لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة، فيما يعزز العلاقات الخارجية للجامعة مع نظائرها من الجامعات الأجنبية، والترويج بصورة فاعلة لأهم البرامج العلمية والمعملية التي يتم تدريسها في كليات الجامعة.

ولفت النجار إلى أن هذه البرامج تعد بمثابة الورقة الرابحة للترويج للجامعة والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين، لافتا إلى اهتمام جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، بالتطوير والتحديث وتفعيل نظام الشهادات المزدوجة والذى يمكن الطالب من الحصول على شهادتين في آن واحد أحدهما من جامعة بنها من خلال الكلية المقيد بها الطالب، والأخرى شهادة دولية من خلال إحدى الجامعات التي يوجد بينها وجامعة بنها تعاون .

وأكد النجار، أنه جارى تطوير العمل بالتوازى مع تفعيل الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا الذي حاصر العالم، وكان له أثره البالغ في التغيير من أشكال التعامل في مناحى الحياة، موضحا أنه جارى تفعيل التواصل والانفتاح مع الجامعات الأجنبية والمجتمع الدولى، لتحقيق أهداف الجامعة في التطوير والتميز.

وأوضح مدير مكتب التعاون الدولى بجامعة بنها، أنه جارى الانتهاء من تطوير أداء المكتب من خلال تفعيل عدة محاور منها: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعاون الدولى بالجامعة، وتفعيل الشراكة الحقيقية والفعالة مع أفضل الجامعات الأجنبية في العالم، والتوسع في إبرام الاتفاقيات والتعاون الأكاديمى بين كليات الجامعة والجهات الدولية التي تمول المشروعات البحثية والقومية، بالإضافة إلى دورات التديبية وورش العمل والمؤتمرات المحلية والخارجية، لنشر مفهوم وثقافة التعاون الدولى بين أعضاء هيئات التدريس وإعداد الزيارات ذات الصلة بالتعاون الدولى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون السارية مع الجامعات والهيئات الدولية، والتواصل مع المراكز البحثية والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى وإدارة التعاون الدولى بجميع المؤسسات الحكومية في مصر في كل ما يتعلق بالتعاون الدولى، والعمل على تفعيل البرامج التي تدعم الجامعة ومكانتها إقليميا ودوليا وتضعها في المجال الريادى.