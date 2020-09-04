شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 866 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات حتى الآن بلغ ( 866 ) حالة، شملت إزالة 614 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة «مبانى» بمساحة 70460، وإزالة 252 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 179 فدان و24 قيراط و9 أسهم بمختلف جهات الولاية ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، حيث تم، أمس الخميس، إزالة 41 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة و5 حالات تعدى بالأراضى الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن آخر فرصة للتصالح نهاية سبتمبر الجارى وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات المخالفة طبقاً لأحكام القانون، مشدداً على أنه لاتهاون في حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.