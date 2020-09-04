الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الثانية بالقليوبية وزيادة عدد المساجد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ادي الآلاف من أبناء القليوبية صلاة الجمعة الثانية وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وقررت مديرية الأوقاف بالمحافظة زيادة عدد المساجد إلى ٢٢٥٠ مسجدا بدلا من ٢٠٠٠ مسجدا استقبلت المصلين في الجمعة الأولي
وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تم زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتى استقبلت المصلين لأداء الصلاة اليوم الجمعة الثانية إلى 2250 مسجدا بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية وتم السيطرة عليها سريعا.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في ببيان له أنه تواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد بعد اكتمال المسجد الموجودين أمامه، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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