شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الثانية بالقليوبية وزيادة عدد المساجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادي الآلاف من أبناء القليوبية صلاة الجمعة الثانية وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وقررت مديرية الأوقاف بالمحافظة زيادة عدد المساجد إلى ٢٢٥٠ مسجدا بدلا من ٢٠٠٠ مسجدا استقبلت المصلين في الجمعة الأولي

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه تم زيادة أعداد المساجد بالمحافظة، والتى استقبلت المصلين لأداء الصلاة اليوم الجمعة الثانية إلى 2250 مسجدا بدلا من 2000 مسجد تم أداء الصلاة بهم الجمعة الماضية للقضاء على التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية وتم السيطرة عليها سريعا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في ببيان له أنه تواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد بعد اكتمال المسجد الموجودين أمامه، موضحًا أن المواطنين أكدوا على مدى الوعي الكبير خلال تطبيق الإجراءات الجمعة الماضية.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.