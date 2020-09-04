شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد خالد بن الوليد بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مسجد خالد بن الوليد بطور سيناء، قبيل افتتاح مسجد الحق المبين الذي سوف تنقل منه شعائر صلاة وخطبة الجمعة على الهواء مباشرة.

وقال اللواء خالد فودة إن مسجد الحق المبين هو المسجد الرسمي الجامع لطور سيناء عاصمة المحافظة الذي تقام به جميع المناسبات الدينية، وتقدم بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة لحرصه لحضور جميع افتتاحات المساجد بجنوب سيناء.

من جهته، أشار الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن «بناء المساجد يبني البشر ويزيد من المودة وروح الولاء والانتماء»، مضيفا أن الإسلام اهتم بأن تكون المساجد بناء للبشر ويخدم المجتمع، وأشار إلى أن «جنوب سيناء تحتاج لبناء المساجد».

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين، بحضور محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتتفيذية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.