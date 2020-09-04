شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين بمصنع لب الورق بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لإنهاء مشكلة تأخر صرف المرتبات الشهرية للعاملين بمصنع لب الورق بإدفو والذى يضم أكثر من 800 عامل وموظف.

وأجرى المحافظ اتصالاً برئاسة مجلس الوزراء لعرض أبعاد وأسباب المشكلة تفصيلاً، مؤكداً أنه جارى قيام مجلس الوزراء بدراسة الموقف الحالى لإتخاذ الإجراءات المناسبة والوصول إلى الحلول السريعة للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية العريقة ومنها سرعة صرف المرتبات بالتنسيق مع وزارة التموين باعتبارها الجهة المشرفة على شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لها المصنع.

وأضاف «عطية» أنه بالتوازى سيتم تكليف المطابع الأميرية بالاعتماد على المنتج المحلى من الورق بمخازن مصانع لب الورق لتحقيق العوائد المالية المطلوبة وزيادة الأرباح بما يساهم في الإستمرارية لصرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بما يحقق الاستقرار الإجتماعى والمعيشى لهم.

وناشد محافظ أسوان، العاملين بهذه القلعة الصناعية، بالحفاظ على هذا الكيان وعدم الاستماع لأى دعاوى مغرضة والتركيز في مواصلة جهودهم لزيادة الإنتاج بجودة عالية حتى يكون له القدرة التنافسية في السوق المحلى وأيضاً للتصدير الخارجى.

مصنع لب الورق بإدفو

مصنع لب الورق بإدفو

مصنع لب الورق بإدفو