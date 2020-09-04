شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية للرد على استفسارات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحسن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح، وتقديم خدمات ميسرة له في المراكز التكنولوجية، وأنه خصص موظفين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات للرد على استفسار المواطنين، وتوضيح بنود التقنين، والإجابة على التساؤلات المتعددة، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التصالح.

وأشاد «نور الدين»، بالمواطنين لإقبالهم على التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن «المواطن المخالف يحمل نفسه أعباء كثيرة، وتعديه على الأراضي يقلل من رقعة تلك الأراضي ومصر في حاجة ماسة لزيادتها وليس لنقصانها، إضافة أنه يتحمل ثمن الإزالة، ويتعرض لنتائج مخالفته للقانون»، مشيراً إلى أن التصالح على مخالفات البناء، يجعل المواطن آمن ويسمح له بتوصيل المرافق للمباني المخالفة.

وقال محافظ كفر الشيخ: «هناك رغبة كبير من المواطن بالمحافظة للتصالح، وأنه ووجه رؤساء المدن لتفقد المراكز التكنولوجية، ومساعدة المواطن الجاد في التصالح لاصلاح من وضعه، فالدولة تفتح ذراعيها لراغبي التصالح».