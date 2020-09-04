شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إصابة جديدة بـ «كورونا» في المنيا وتعافي 17 ممن تأكدت إصابتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مصادر طبية في المنيا ظهور 13 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تعافي 17 حالةه بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية داخل مستشفيات استقبال حالات الاشتباه وعددها 14 منتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة.
يشار إلى أن فرع المجلس القومى للمرأة قد سبق وعقد في وقت سابق ندوة تثقيفية للسيدات، للتوعية بضرورة الاستمرار في أخذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا، كيفية التعامل مع الإصابات والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي.
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