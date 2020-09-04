شكرا لقرائتكم خبر عن الربان عاصم: ميناء شرق بورسعيد حافظ على تفوقه رغم تراجع التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الربان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، زيادة أعداد السفن بالميناء ٢١ ٪ في العام المالي ١٩ /٢٠، مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وقال «عاصم» في تصريحات لمجموعة من الكتاب من بينهم محرر الاقتصاد بالمصرى اليوم، إن عدد الحاويات المكافئة المتداولة بالميناء زاد أيضا بنسبة ٢٩ ٪، كما ارتفع حجم صادرات السفن بنسبة ٣٢.٧ ٪.

وأكد الربان عاصم، أن الهيئة الاقتصادية تفاعلت بشكل خلاق مع انخفاض حركة التجارة العالمية بنحو ١٨.٥ ٪ في الربع الأخير من العام المالي (إبريل /مايو /يونية)، وتوقع انخفاض حركة الحاويات بأكثر من ٧ ٪ في 2020، لافتا إلى أن منظومة حوافز سفن الحاويات بالميناء كان لها أثر ايجابي في رفع تنافسية الميناء واستمرار تفوقه، لافتا إلى أنه أهم موانئ شرق المتوسط.

أضاف أن تشغيل أنفاق بورسعيد أثر إيجابا على زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة، وقد ارتفع عدد الشاحنات في العام المالى 2019- 2020 إلى ٩٣.٥٠٢ شاحنة، مقارنة ب ٥٤.٤٢٨ في العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها ٧١.٧٩%.