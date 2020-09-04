شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد «الحق المبين» بطور سيناء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مسجد «الحق المبين» بطور سيناء، ضمن 7 مساجد سيتم افتتاحها، اليوم، بجنوب سيناء.

مسجد «الحق المبين» كان قائمًا على التبرعات من أهالي طور سيناء حتى اكتمل البناء بدون مآذن أو تشطيبات نهائية، وكان المسجد يقدم خدمات خيرية لأهل طور سيناء، مثل تحفيظ القرآن الكريم للأطفال والنساء والكبار وتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، إلى أن وقع عليه الاختيار ليكون المسجد الجامع الذي تُقام به المناسبات الدينية بجنوب سيناء، فتم استكمال بنائه بمئذنتين ارتفاعهما 50 مترًا، بالإضافة إلى زراعة حديقة المسجد بـ«لاند سكيب» وفرش المسجد بالسجاد وتعليق النجف والإنارات في كل أنحاء المسجد.

ويقع مسجد الحق المبين بطور سيناء في شارع المنشية بوسط العاصمة، وأصبح مزارًا دينيًا لسكان طور سيناء. وسوف تُنقل منه، اليوم، صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، ويلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

واهتمت محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف بإنشاء مساجد ذات طراز معماري فريد يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ومسجد الرحمة بطور سيناء، والتجلي بسانت كاترين.

مسجد الحق المبين

مسجد الحق المبين

مسجد الحق المبين

مسجد الحق المبين