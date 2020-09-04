شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيات جديدة بـ«الرعاية الصحية»: «موسي» مستشارًا.. و«عبدالله» لتسيير أعمال الإدارة المركزية.. و«عزات» مديراً للإدارة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، قرارًا بترقية ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لمستواهم وأدائهم المتميز في العمل، ما يعكس قدراتهم ورغبتهم الصادقة في وصول منشآت هيئة الرعاية الصحية إلى أعلى مستويات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مصر.

وأشار «السبكي»- خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشهري للهيئة، الذي عُقِد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومناقشة التحديات التي قد تواجهها وسبل حلها وتطلعات الهيئة ورؤيتها للفترة القادمة- إلى أنه تمت ترقية كل من الدكتور محمد فهيم موسى لمنصب «مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والعلاجية»، وترقية الدكتور محمد عبدالله للقيام بتسيير أعمال «مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية»، وترقية الدكتور هيثم عزات للقيام بتسيير أعمال «مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية والعلاجية» بالهيئة العامة للرعاية الصحية.