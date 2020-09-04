شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، فلاديمير كونوبليف رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد، ويرافقه مدير الاتحاد البيلاروسي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي سوف تقام غدآ السبت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 . وقام أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلين فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة ، واعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالاشراف علي انهاء اجراءات وصولهم. Advertisements وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .

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