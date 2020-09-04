"تنشيط السياحة" تنشر فيديو ترويجى للسياحة الثقافية عبر منصاتها بمواقع التواصل

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وكانت وزارة السياحة والاثار قد ادخلت بعض التعديلات على فيلم "رحلة سائح" الذى تم انتاجه مؤخرا للترويج للسياحة المصرية، وذلك تزامنا مع عودة السياحة الثقافية اعتبارا من ا سبتمبر المقبل.
وكان الفيلم الدعائي المصري حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية ( Benchmark for view rates)، كما حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google، و80 مليون مشاهدة علي Facebook، و4 مليون مشاهدة علي Twitter، بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع الTikTok، و حوالي مليون مشاهدة على موقع ال SnapChat.
كما ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصربشكل ملحوظ لمن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، تحسنت الصورة الذهنية بنسبة 45 % في المانيا، و 43% في بولندا و 39% في إيطاليا خلال شهر يوليو، وتزايدت نسب البحث عن مصر كوجهة سياحية عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط 60٪ مقارنة بالشهر السابق.
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