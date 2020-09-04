القوى العاملة تعلن تعيين 831 شابا فى الغربية بينهم 6 من ذوى القدرات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 831 شاباً، من بينهم 6 من ذوى القدرات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2202 شاباً ، كما تم توفير 444 فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 591 شهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 45 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق ثلاثة منهم بمنشآت القطاع الخاص .
وأوضح فتحى دسوقى مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى ، أنه تم الرد على 37 شكوى وردت للمديرية ورقياً والكترونياً .
وأضاف، مدير المديرية، أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش على 444 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الخصوص ، كما تم القيام بـ 66 حملة تفتيش عمل على 66 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل وبحث شكاوى المنشآت .
ونوه مدير المديرية إلى أن 4629 مصنعاً تقع بنطاق المحافظة تعمل ومستمرة بالإنتاج.
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