شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 15 قطعة أرض لإنشاء مساجد فى مدينة سوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 860م2 و4600م2 ، لإنشاء عدد من المساجد في مدينة سوهاج الجديدة، ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية مثل المستشفيات والمدارس والنوادى.

وكشفت تقارير حديثة عن أن المساجد التي تم تخصيصها في مدينة سوهاج الجديدة سيتم إنشائها في مناطق :"منطقة الزهور بالحي السادس ، خدمات العائلي الاول بالحي الثاني ، الاسكان القومي بالحي الأول ، مركز خدمات الحي الاول ، منطقة البنفسج بالحي الرابع ، ابني بيتك 3، ابني بيتك 1 ، مركز خدمات منطقة 9.7 فدان المخصصة لعدد 16 عمارة ، منطقة الخدمات بمنطقة الـ30 فدان اسكان اجتماعي ، الاسكان العائلي "2"، منطقة إسكان العمارات بالحي الثالث، منطقة النخيل بالحي السادس ، منطقة البنفسج 55 فدان ، التوسعات الجنوبية ، خدمات الحي الثاني"

يذكر أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.

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ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: "الإيمان والعلم".

والمساجد المقرر افتتاحها هى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".