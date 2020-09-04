فيديو.. كيف تغيرت مصر فى السنوات الأخيرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت الدولة مجموعة من المشاريع القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية بهدف توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن المصرى. أبرزها هذه المشروعات..



حى الأسمرات حى الأسمرات يستوعب أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن

مثلث ماسبيرو مثلث ماسبيرو يستوعب ألف وحدة سكنية تسكنها 4 آلاف أسرة و111 محلا تجاريا

Advertisements مشروع المحروسة مشروع المحروسة المرحلة الأولى تشمل 3229 وحدة، و84 محلا ومنفذ بيع، و39 وحدة إدارية ومسجدا وحضانة.

تل العقارب تل العقارب 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية بتكلفة 330 مليون جنيه.

عين الصيرة وسور مجرى العيونمن المقرر إنشاء مطاعم وكافيتريات وممشى سياحى ومسرح مكشوف وفندق و6 كبارى لربطها بالطرق الرئيسية عين الصيرة وسور مجرى العيونمن المقرر إنشاء مطاعم وكافيتريات وممشى سياحى ومسرح مكشوف وفندق و6 كبارى لربطها بالطرق الرئيسية

العلمين الجديدة23 برجا سكنيا باستثمارات تتخطى الـ100 مليار جنيه العلمين الجديدة23 برجا سكنيا باستثمارات تتخطى الـ100 مليار جنيه

محور المحمودية 14 نقطة تنموية بطول المحور وبحيرات صناعية وسلسلة محلات تجارية ويوفر 40 ألف فرصة عمل محور المحمودية 14 نقطة تنموية بطول المحور وبحيرات صناعية وسلسلة محلات تجارية ويوفر 40 ألف فرصة عمل

منتجع الجلالة الساحلى مساحته 500 فدان يتضمن فندق نظام 5 نجوم على مساحة 9150 مترا، و7 مشروعات أخرى داخل منتجع و26 فيلا و172 مطعما منتجع الجلالة الساحلى مساحته 500 فدان يتضمن فندق نظام 5 نجوم على مساحة 9150 مترا، و7 مشروعات أخرى داخل منتجع و26 فيلا و172 مطعما

مدينة دمياط للأثاث توفر100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة، وتضم 21 موقعا أساسيا يشمل 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة و75 مصنعا متخصصا. مدينة دمياط للأثاث توفر100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة، وتضم 21 موقعا أساسيا يشمل 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة و75 مصنعا متخصصا.

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