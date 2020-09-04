شكرا لقرائتكم خبر عن عودة اجتماعات الشباب بالكنيسة الكاثوليكية فى الأقصر بإجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عودة النشاطات والاجتماعات تدريجياً داخل الكنيسة الكاثوليكية فى إيبارشية الأقصر، تحت رعاية مطرانها الأنبا عمانوئيل عياد، مع الاستمرار بكافة الطرق الاحترازية والوقاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا .



عودة اجتماعات الشباب بالكنيسة

وكانت بداية عودة الاجتماعات، باحتفال اجتماع الشباب لأسرة البابا يوحنا بولس الثاني بكنيسة العذراء مريم الحبل بلادن والقديس دانيال كومبوني في أسوان، تحت إشراف الأب استفانوس زكي، والأب جوفاني الكومبونياني ومنشطين الأسرة و الشباب بالكنيسة، والذي بدأ بتقديم ذبيحة شكر بالقداس الإلهي وتنظيم رحلة نيلية، ثم بعض التأملات الكتابية والالعاب ختاماً التقط الشباب صورا تذكارية وسط اجواء مبهجة فرحة بعودة النشاط.



عودة اجتماعات الشباب

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وكذلك عاد اجتماع شباب كنيسة القديس الشهيد مار جرجس بالأقصر، بمشاركة الاب ماركو ناجي وكيل عام مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، والاب أمجد عزت مسئولي الشباب بالكنيسة، والذي بدء بعودة الاجتماع بالصلاة والترانيم التعبدية، والتي تعبر عن الامتنان والشكر للرب، ثم مشاركة شباب اللجنة المسئولين عن شباب الرعية ثم ألعاب هادفة تنمى التعاون ومن ثم الاحتفال بأعياد الميلاد والترحيب بالأعضاء الجدد الناجحين بالثانوية العامة لانضمامهم للاجتماع ختاما التقط الشباب صورا تذكارية وسط اجواء مبهجة فرحة بعودة النشاط.



عودة اجتماعات الشباب

وفى نفس السياق، احتفل شباب رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ الأقصر، بعودة نشاط اجتماع الشباب، حيث افتتح اللقاء الأب ملاك ناجي بعبارات بسيطة شكر فيها الله علي رعايته وعلي رجوع النشاط مره آخري تبعه فقرة الترنيم ثم الالعاب و ختاماً التقط الشباب صورا تذكارية وسط أجواء مبهجة بعودة النشاط.