شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 6 قطع أراضى بمساحات تصل لـ 4 آلاف متر لإنشاء مساجد بأسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولة خطتها لعمارة وبناء المساجد خاصة في المدن الجديدة التي يتم إنشائها، ففي محافظة أسوان وتحديدا في مدينة أسوان الجديدة خصصت الدولة في الفترة من عام 2018 وحتى الآن 6 قطع أراضى لإنشاء مساجد تخدم مدينة أسوان الجديدة.

المساجد الجديدة في مدينة أسوان الجديدة ستقع على مساحات ما بين 1000م2 و 4000 م2، في عدد من المواقع التي تخدم المدينة وهى:"الحى الثالث المجاورة الثانية، الحى الثانى المجاورة الرابعة، الحى الثانى المجاورة الثالثة، الامتداد المستقبلي "حى الجامعات"، الحى الثانى - مركز خدمات الحى الثانى، الحى الأول منطقة المثلث البحرى".

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يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لإنشاء المساجد في المدن الجديدة والتى تم بناؤها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.