شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون عداد مسبق الدفع خلال 2020 وأمطار غزيرة على جنوب سيناء بموجز الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لأهم أخبار الخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم سمر الزهيرى، والذى تم خلاله استعراض أبرز وأهم الأخبار الخدمية التي تشغل كل مواطن.

وبدأ الموجز باستعراض ما قالته الأوقاف إنها حددت عنوان "الإيمان والعلم"، لموضوع خطبة اليوم الجمعة، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.



سمر الزهيرى

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اختيار موضوع الخطبة، جاء بغرض بيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان، مشددًا على أن الخطبة ستكون أيضًا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية، وتعد هذه هي الجمعة الثانية على التوالي التي تُفتح فيها المساجد أمام المصلين بعد إغلاقها لمدة 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتطرق موجز الخدمات إلى افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله، ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: "الإيمان والعلم".

وقالت الأوقاف إن المساجد المقرر افتتاحها هى: "الحق المبين، عودة، والفرقان بمدينة طور سيناء، ومسجد خالد بن الوليد بمساكن الشروق، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، وأخيرًا مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

كما تناول موجز الخدمات إعلان الوزارة عن استقبال 6 محافظات أمس الخميس سيارات توزيع لحوم الصكوك الخاصة بأضاحي الأوقاف، وذلك بواقع (4) أطنان لمحافظتي (الإسكندرية – القليوبية)، و(3) أطنان لكل من محافظة (القاهرة – الجيزة – الدقهلية)، وطنين لمحافظة (البحر الأحمر)، وذلك لتوزيع اللحوم على الأسر الأوَلى بالرعاية للأسبوع الرابع على التوالي .



سمر الزهيرى

وأكدت الوزارة على عدم تصوير أي شخص عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية وكذلك مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.

أما عن أخبار وزارة الكهرباء تضمن موجز الخدمات ما أكدته الوزارة بأنها تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع نهاية العام الجارى 2020، مشيرة إلى أن القطاع يستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

Advertisements

وأشارت مصادر مطلعة في تصريحات لليوم السابع أن هناك حاليا 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مضيفة إلى أن الوزارة تستهدف تركيب مليوني عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع خلال الفترة المقبلة.

وإلى وزارة التموين حيث تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، وذلك لاستمرار طرح السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، وصرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى.

واستعرض موجز الخدمات ما أكدته وزارة الزراعة على توفيرها تقاوى المحاصيل الشتوية منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة النصفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية.



سمر الزهيرى

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن أسعارها لهذا العام أقل من الأعوام السابقة، وذلك من أجل دعم المزارعين، خاصة أن الإدارة المركزية للإنتاج لا تهدف لتحقيق الربح.

وناشدت الوزارة جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة، أو عبر الإدارة العامة للتسويق.

أما عن أسعار الذهب استعرض موجز الخدمات مواصلة انخفاضه بالأسواق المصرية بقيمة جنيهين، حيث سجل عيار 21 نحو 846 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 18 نحو 724 جنيها، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 6768 جنيها.

وعن الدولار الأمريكي فمازال أيضًا يشهد انخفاضًا أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 15جنيه و ثمانون قرشا للشراء، و15جنيه وتسعون قرشا للبيع.

واختتم موجز الخدمات أخباره ونختتم بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ويسود طقسٌ حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما ترتفع نسبة الرطوبة لـ85%.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تكون خفيفة على مناطق بالقاهرة.

أما عن درجات الحرارة، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، أما عن أسوان فالعظمى 44 والصغرى 29.