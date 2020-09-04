القبض على عصابة لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش. تابعت الإدارة نشاط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) قاما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وباستهدافهم تم ضبط إثنين منهم وبحوزتهم " 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500جرام - 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5كيلو جرام - 20قرص مخدر - كمية من الحنة وزنت واحد كيلو جرام - العدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتغليف مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتفين محمول. بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثالث "جارى ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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