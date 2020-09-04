الخزنة مليانة فلوس".. مفاجأة بعد ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة شركة في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالي وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للاختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وباستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالي المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبي الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .