قيمتها مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تضبط 16 ألف قرص مخدر في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط كمية كبيرة من العقاقير المخدرة داخل سيارة ملاكي في مطروح.

وردت معلومات سرية لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح بمحاولة أحد الأشخاص بتهريب كمية كبيرة من العقاقير المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (16000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول) حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 280 ألف جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.