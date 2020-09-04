الأمن العام: ضبط 200 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عدة حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري، 220 قضية مخدرات وتنفيذ 51260 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة الأخيرة. وضبطت الحملان 20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 379 دراجة نارية مخالفة، 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة وفحص (107) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق

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