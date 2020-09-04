إلغاء مجانية التعليم ومد فترة التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة ترد على 12 شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ أسامة علي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعه، تقريره الأسبوعي؛ لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها إلغاء مجانية التعليم بالجامعات، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، خصخصة مترو الأنفاق

وردت الحكومة على 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها "الخليج 365" على النحو التالي:

إلغاء مجانية التعليم بالجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وشددت على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

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مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.

وشدد مجلس الوزراء، على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء