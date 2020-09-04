بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "الحق المبين" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظ اللواء خالد فودة.
ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، ويتم بعدها افتتاح بعض المساجد بمدن جنوب سيناء.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، عن
الإيمان والعلم"، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:
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