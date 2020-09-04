رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، فلاديمير كونوبليف رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد، يرافقه مدير الاتحاد البيلاروسي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي ستقام غدا السبت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

وقام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم على الطائرة التركية .

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد.