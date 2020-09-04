الحكومة تنفي ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات، مُوضحةً استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وفي إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المطارات المصرية، يلتزم الوافدون بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطارات المصرية، ويتم قياس درجة حرارة الوافدين، كما يتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة 2 متر بين الوافدين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، وكذلك تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.