أخبار مصر | حقيقة إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية العام المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة عن حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020-2021.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.



وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء. وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء. وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري اقرأ أيضا.. تطورات أزمة فيروس كورونا بمصر Advertisements