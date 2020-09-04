أخبار مصر | الحكومة تنفي بيع بعض جزر نهر النيل لمستثمرين أجانب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي بيع بعض جزر نهر النيل لمستثمرين أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة البيئة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية، لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مُشيرةً إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكًا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.