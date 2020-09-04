مصر | ضبط 4 أشخاص لسرقتهم خزينة من داخل شركة سيارات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لسرقتهم خزينة من داخل شركة سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل شركة سيارات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل، "له ملعومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكانًا للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

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بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما إكتشفا عدم إحتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع.

تم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

بإستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذبًا بإحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.