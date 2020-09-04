مصر | ضبط طالبين استوليا على بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء شركة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالبين استوليا على بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء شركة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط طالبين بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميه.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات الشحن بقيام (طالبينّ – مقيمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء، واستخدامها في شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكتروني بالخــارج وشحنهــا للبــلاد، وقيام أحدهما باستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها، حيث تبين أن قيمة العمليات الشرائية ومصاريف الشحن والجمارك تجاوزت (مائة وأربعون ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط (جهاز "لاب توب" – 3 هواتف محمولة - جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على العديد من الملفات التي تشمل البرامج التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت والعديد من الرسائل الخادعة وكذا محادثات ورسائل متبادلة مع آخرين تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.