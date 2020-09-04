شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تستضيف لقاء طبي لجمعية جراحة العظام المصرية عبر تطبيق زووم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة بنها- تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور جمال حسني، رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب- اللقاء الطبي الشهري لجمعية جراحة العظام المصرية عبر تطبيق زووم، حيث تناول المشاركون به بالدراسة والتحليل والمناقشة 20 حالة مرضية مختلفة لأمراض وجراحة العظام.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، إن اللقاء شارك فيه- بجانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم- عدد كبير من المختصين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا بجامعات مختلفة حول العالم.

وأشار الدكتور محمد الأشهب، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب، إلى أن قسم جراحة العظام حريص على عقد لقاء طبي تعليمي عبر تطبيق زووم أسبوعيا تتناول فيه هيئة التدريس بالشرح المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا بقسم جراحة العظام، والذي يشارك به عدد كبير منهم.