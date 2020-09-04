شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تستعد مبكرًا لموسم الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لموسم الأمطار والسيول مبكرًا، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجاري السيول.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أنه تم وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى جميع رؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية برفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتفادى مخاطرها، بجانب وضع كافة أجهزة ومرافق وخدمات المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

ووجه المحافظ بتطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات وأية إشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت والقرى والتجمعات المحيطة بها، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن ومديريات الزراعة والموارد المائية والري.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الظروف الجوية واستعدادات الجهات المختلفة للأمطار المحتملة والسيول، حيث تضم في عضويتها مندوبين عن كافة الجهات المعنية.

بدوره، أعلن العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش عن مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة كافة التعديات الواقعة في مسار مجرى وادي العريش المخصص لمياه السيول.

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