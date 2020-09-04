شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 320 مقبرة على أملاك الدولة في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بأبوزعبل بحضور العميد خالد كشك رئيس المدينة. وأسفرت الحملة عن إزالة 320 مقبرة ليس بهم موتي بمساحة 8000 متر بأرض غحدى الجمعيات بأبوزعبل تعدي على الأراضي أملاك الدولة. وأوضح طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه يتم التنسيق بين الوحدة المحلية والشرطة في تنفيذ الإزالات، وتم إزالة المقابر التي لا يوجد بها موتي أو رفاة وكذا الحالات التي ما زالت في مهدها ولن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا على الأراضي أملاك الدولة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 320 مقبرة على أملاك الدولة في الخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.