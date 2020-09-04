مصرع 2 وإصابة 14 آخرين في 5 حوادث طرق بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخصين اثنين مصرعهما فيما أصيب 14 آخرين في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخصين اثنين وإصابة 14 آخرين في 5 حوادث طرق بينهم مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق الصعيد الغربي أمام مدخل قرية شوشة بمركز سمالوط، ومصرع شخص في انقلاب سيارة بذات الطريق أمام مدخل مطاي، وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي شمال مدخل البستان أمام مركز سمالوط، وإصابة شخصين اثنين في حادثي انقلاب سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بمدخلي مدينتي ملوي وبني مزار. تم نقل جثة المتوفي والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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