شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: رفع 2198 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، في يوم واحد 2198 طن بـ13 مركز ومدينة، منهم بـ «كفرالشيخ 390 طن، وببرج البرلس 80 طن، وبسيدي سالم 135 طن، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 90 طن، وبالرياض 70 طن، وبالحامول 153 طن، وبمصيف بلطيم 35 طن، وبقلين 250 طن، وببيلا 150 طن، وبدسوق 400 طن، وبفوه 220 طن، وبمطوبس 190 طن»، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.