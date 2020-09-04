شكرا لقرائتكم خبر عن 2250 مسجدا لأداء صلاة الجمعة الثانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ان 2250 مسجدا سوف تستقبل المصلين لاداء صلاة الجمعه الثانيه اليوم بعد جائحة كورونا بدلا من 2000 مسجد لمنع التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية وتم السيطرة عليها سريعا
اوضح «ابو السعود» أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم
كما تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بوقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف
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