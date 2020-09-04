شكرا لقرائتكم خبر عن 2250 مسجدا لأداء صلاة الجمعة الثانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ان 2250 مسجدا سوف تستقبل المصلين لاداء صلاة الجمعه الثانيه اليوم بعد جائحة كورونا بدلا من 2000 مسجد لمنع التكدسات التي ظهرت ببعض المساجد خلال الجمعة الماضية وتم السيطرة عليها سريعا

اوضح «ابو السعود» أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم

كما تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بوقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف