شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من وضع حجر الأساس: بدء أعمال الحفر لمستشفى بنها التخصصي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، اجتماعها مع المهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق.

وناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها والدكتور أحمد يوسف والدكتور حسام عبدالعظيم أعضاء اللجنة والمكتب الاستشارى ومسؤولي شركة وادي النيل للمقاولات اللمسات الأخيرة للتصميمات النهائية للمشروع والتجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال الساندة للحفر«الخوازيق».

وقال الدكتور عادل عدوى رئيس اللجنة إن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعمًا للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة.

كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد قاما الثلاثاء الماضى بوضع حجر أساس مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد والمقام على مساحة 9033 مترا مربعا ويتكون من 2 بدروم - دور أرضي -7 أدوار متكرر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

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