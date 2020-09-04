شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تنفيذ إزالة تعديات البناء لأبناء رفح في محافظتي الإسماعيلية والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة رفح بشمال سيناء عن وقف تنفيذ إزالة مخالفات وتعديات البناء على الأراضي الزراعية لأبناء رفح المقيمين في محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، إن المحافظة تقوم بتيسير مختلف الخدمات للمنقولين من أهالي رفح والمقيمين في محافظتي الإسماعيلية والشرقية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتنسيق مع المسئولين في المحافظتين.

أضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم التنسيق مع المسئولين في محافظتي الإسماعيلية والشرقية على مساعدة ومساندة أهالي رفح المقيمين في نطاقهما وتذليل كافة العقبات طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة، والوقوف إلى جانبهم والعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم وفى مقدمتها عدم المساس بمنازلهم التي أقاموها.

أشار رئيس مركز ومدينة رفح عن وقف تنفيذ إزلالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفه البناء لأهالي رفح المقيمين بمحافظات الاسماعيلية والشرقية مراعاة لظروفهم الاستثنائية.