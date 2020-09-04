شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مواتير مياة وفلاتر مجهولة المصدر داخل 3 محلات تجارية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، على إحكام الرقابة على مستلزمات تنقية مياه الشرب والتى تستخدم من قبل قطاع عريض من المواطنين، وحفاظاً على صحة الأسر المصرية من أي أضرار نتيجة استخدام فلاتر غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

إلى ذلك شنت ادارة التجارة الداخلية، بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له حملات على محلات بيع فلاتر المياه ومستلزماتها، أسفرت عن ضبط محل لبيع فلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 175 شمعة فلتر مياه و19 اتوماتيك موتور مياه و40 فلتر حنفية، كما تم ضبط محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 30 شمعة فلتر مياه بيضاء و16 شمعة فلتر مياه سلك.

كما ضبطت الحملة محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 80 شمعة فلتر و127 شمعة فلتر مياه بيضاء و18 شمعة فلتر سلك.

جرى اتخاذ اللازم قانونياً تجاه تلك المخالفات وتولت النيابة التحقيقات.