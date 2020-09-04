شكرا لقرائتكم خبر عن راعى كنيسة سيدني يشارك بأول اجتماع لرؤساء الكنائس الشرقية بعد غياب سنوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة القديس مرقس الرسول بسيدني في أستراليا، نيابة عن الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بأول اجتماع لرؤساء الكنائس الشرقية التي تعود لممارسة نشاطها بعد فترة غياب طويلة تصل لسنوات.

وأقيمت فعاليات اجتماعات رؤساء الكنائس الشرقية بسيدني، مساء أمس،وذلك لأول مرة بعد غياب منذ فترة طويلة.

ودار اللقاء حول تبادل الخبرات، التي تقوم بها كل كنيسة خلال فترة وباء كورونا، بالإضافة إلى البرامج الكنسية خلال الفترة ما بعد فيروس كورونا.

كما تمت مناقشة موقف الكنائس من العلاج المقرر طرحه بأستراليا، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة بلبنان، وكيفية مد يد المساعدة لهذا البلد الكريم

واختتم الاجتماع، بالصلاة من أجل كل كنائس العالم وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

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