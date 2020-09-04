شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركى للكاثوليك: افتتاح السنة الرعوية الجديدة لكنائس الدلتا 4 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، تحديد موعد افتتاح السنة الرعوية الجديدة لكنائس منطقة الدلتا، وذلك يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر المقبل بطنطا.

وكان "باخوم"، ترأس اجتماع رعوى أمس، ضم الآباء الكهنة والشمامسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا ، حيث شارك في فعاليات الاجتماع، الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، راعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

كما شارك أيضًا فى الاجتماع الرعوى الشمامسة أسامة أنيس من كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والشماس ماهر أبادير من كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، والشماس عادل جرجس من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

وبدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، أعقبها قيام الآباء الكهنة والشمامسة بعرض خبراتهم السابقة خلال الفترة الماضية الاستثنائية.

وتحدث الأنبا باخوم حول المشروع الرعوي للايبارشية البطريركية للعام الجديد " كلمة الله"، بأركانها الثلاثة " تخلق - تحرر - ترسل".

Advertisements