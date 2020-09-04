شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بالإسكندرية .. الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية، الجمعة، فعاليات مشروع «معاً من أجل تنمية مصر»، بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات المشروع الذي عاد لفعالياته الشهر الماضي بعد توقف بسبب وباء كورونا.

يحضر حفل الافتتاح المطران سامي فوزي ممثلًا عن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وممثل عن وزارة الأوقاف المشاركة في المشروع وممثلين عن المجتمع المحلي بالإضافة إلى الشباب المشاركين.

بدوره قال رامز بخيت المشرف على المشروع، أنه سيتم إطلاق مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» بمنطقة الرأس السوداء بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في عدد من المجتمعات المحلية بعد أن نفذ برامج توظف طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

وأشار إلى أنه يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع «معا من أجل تنمية مصر» قد بدأت الشهر الماضي بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حيث انطلقت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان «الفن للمجتمع»، وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

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ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.